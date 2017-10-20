Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı

BORNOVA Stadı'nda oynanan olan mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Remy, savunmada Gassama, Welinton, Fofana, N'Sakala, orta alanda Sackey, Taha, Emre Akbaba, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Vagner Love onbiri ile başladı. Ev sahibi Göztepe ise Beto, Traore, Rotman, Castro, Scarione, Mathieu, Jahovic, Selçuk, Ricardo, Sabri ve Tayfur onbiri ile sahaya çıktı.
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