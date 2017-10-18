Göztepe alarmda

ANTALYASPOR deplasmanında 3-1 kazanan Göztepe, gözünü temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maça dikti. Teknik Direktör Tamer Tuna, rakiplerinin iyi bir hücum hattına sahip olduğunu vurgulayarak, özellikle Vagner Love, Fernandes, Emre Akbaba ve M'Billa'ya dikkat edeceklerini belirtti. Alanyaspor'un önlem alınması gereken bir takım olduğunu söyleyen Tuna, kontrolü elinde tutan bir anlayışla sahada olacaklarını ifade etti. Tuna, "Kontrolü elimizde tutabilmek için antrenmanlarımızda bu konuya ağırlık veriyoruz. Alanyaspor maçı da böyle geçecek. Üzerine koyarak gitmek istediğimiz için kazanmayı hedefliyoruz" dedi.