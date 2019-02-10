Göztepe-Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı!

Süper Lig'de bugün saat 16.00'da başlayacak olan Göztepe-Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı

Göztepe-Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı!
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BUNA göre, kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Bainao, orta alanda Ceyhun, Ozan, Efecan, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak. 
Ev sahibi Göztepe ise Beto, Gassama, Tarouco, Wallace, Agbenyenu, Borges, Pereira, Poko, Yasin, Serdar ve Deniz ilk 11'i ile maça başlayacak.

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