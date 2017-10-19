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Göztepe - Alanyaspor maçını kim yönetecek?

MHK, Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek olan hakemleri açıkladı. Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçına ise tecrübeli Süper Lig hakemi Fırat Aydınus'u atadı. Alanyaspor, Aydınus'un yönettiği 4 maçı da kazanmasını bildi

Göztepe - Alanyaspor maçını kim yönetecek?

MHK, Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek olan hakemleri açıkladı. Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçına ise tecrübeli Süper Lig hakemi Fırat Aydınus'u atadı. Alanyaspor, Aydınus'un yönettiği 4 maçı da kazanmasını bildi

19 Ekim 2017 Perşembe 12:55
Göztepe - Alanyaspor maçını kim yönetecek?
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 9. hafta maçlarında görev yapacak olan hakemleri bugün açıkladı. Buna göre; ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçını İstanbul Bölgesi hakemlerinden Fırat Aydınus yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 5 maç yöneten Aydınus, Başakşehir ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalini de yönetmişti. Fırat Aydınus, bugüne kadar Aytemiz Alanyaspor'un 4 maçında görev aldı. Aytemiz Alanyaspor bu maçların hepsinde de galip gelmesini bildi. Yarın akşam saat 20.00'de oynanacak olan bu dev mücadelede Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemliğini de Bahattin Şimşek yapacak.

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Göztepe - Alanyaspor Maçını Kim Yönetecek?GöztepeAlanyasporHakemFırat Aydınus
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