Göztepe-Alanyaspor maçını kim yönetecek?

SPOR Toto Süper Lig'de 21. hafta müsabakaları 8 Şubat Cuma, 9 Şubat Cumartesi, 10 Şubat Pazar ve 11 Şubat Pazartesi oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler de bugün belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Göztepe ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 13 maç yöneten Aydınus, Alanyaspor'un da bugüne kadar Süper Lig'deki 6 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda oynanacak olan bu kritik mücadelede Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
8 Şubat Cuma
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
9 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş - Bursaspor: Mete Kalkavan
10 Şubat Pazar
13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Ümit Öztürk
11 Şubat Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor: Ali Palabıyık