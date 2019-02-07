Göztepe-Alanyaspor maçını kim yönetecek?

SPOR Toto Süper Lig'de 21. hafta müsabakaları 8 Şubat Cuma, 9 Şubat Cumartesi, 10 Şubat Pazar ve 11 Şubat Pazartesi oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler de bugün belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Göztepe ile deplasmanda oynayacağı müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 13 maç yöneten Aydınus, Alanyaspor'un da bugüne kadar Süper Lig'deki 6 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda oynanacak olan bu kritik mücadelede Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

8 Şubat Cuma

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

9 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır

16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş - Bursaspor: Mete Kalkavan

10 Şubat Pazar

13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Ümit Öztürk

11 Şubat Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor: Ali Palabıyık