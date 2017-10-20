Göztepe - Alanyaspor maçı bugün

AYTEMİZ Alanyaspor bugün deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Ligde 10 puanla 10. sırada bulunan temsilcimiz, 16 puanla 2. sırada yer alan rakibine karşı deplasmanda 3 puan arayacak. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan maçlarda turuncu yeşillilerin ezici bir üstünlüğü (5G-1M-4B) bulunuyor. Maçın Alanya'daki hazırlıklarını dün sabah Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlayarak İzmir'e gelen Aytemiz Alanyaspor, kampa girerek bu akşamki maç saatini beklemeye başladı. Maç öncesi Alanyaspor'da kırmızı kart cezalısı Tzavellas dışında eksik bulunmuyor. Rakip Göztepe'nin ise tam kadro olarak sahada olması bekleniyor.

LOVE MI JAHOVIC Mİ?

Bu akşam oynanacak olan mücadele, Vagner Love ve Adis Jahovic'in de düellosuna sahne olacak. Geçtiğimiz yılı gol kralı olarak tamamlayan, bu sezon ise 7 golle krallık yarışında zirve takibini sürdüren Aytemiz Alanyasporlu Love, 9 golle yarışı zirvede götüren Göztepeli Jahovic'le karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i boş geçen Vagner Love, "Göztepe maçıyla birlikte gollerime devam etmek istiyorum. Takım olarak sahada iyi işler yapıyoruz. Göztepe'ye karşı da galibiyet peşinde olacağız. Deplasman karnemiz daha iyi. Bu maçta da galip gelen taraf olacağımızı düşünüyorum" dedi.