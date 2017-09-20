Göz kanatan formalar çöpe gitti! İşte Milli Takım'ın yeni forması

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2016 öncesi tanıtılan kırmızı-siyah ve beyaz-turkuaz formaları beğenilmemiş tepki almıştı.
BANTLI FORMA DÖNDÜ
"Türkiye'nin forması bantlı formadır" tepkilerinin ardından A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nda giyeceği formalarda bantlı tasarıma geri döndü.
Sosyal medyada forma tasarımlarını paylaşan ve "esvaphane" adlı hesap, Türkiye'nin sızan yeni formalarını paylaştı.
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