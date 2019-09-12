Gönülleri feth ettiler

SÜPER Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı, kaleci antrenörü Murat Erdeğer, genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, genel müdür Muhammed Ak, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Uslu ve Mehmet Güler, Muharrem ayı dolayısıyla Alanya Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi Müdürü Fatma Aksoy tarafından karşılanan teknik direktör Erol Bulut ve yardımcıları, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet ettikten sonra aşure ikramında bulundu. İkramların ardından eylül ayında doğan huzurevi sakinlerinin de pasta keserek doğum günleri kutlandı. Huzurevi sakinleri ziyaretten mutlu olduklarını dile getirerek Bulut ve yardımcılarına teşekkür etti.



HAYIR DUASI ALMAYA GELDİK

Ziyaret hakkında konuşan Teknik Direktör Erol Bulut, Muarem ayı kapsamında huzurevine ziyarette bulunduklarını söyledi. Alanyaspor olarak huzurevinde büyükleri ziyaret ettiklerini belirten Bulut, "Onlara aşure ikramında bulunduk. Onların hayır duasını almaya geldik. Sağ olsun kendileri de bizleri buraya kabul etti. Burada güzel bir gün geçirdik. Kendilerine uzun ömürler diliyorum. Güzel bir ortamda yaşadıklarını da gördük ve bu bizi çok mutlu etti. Gelecekte elimizden gelen ne varsa, her zaman büyüklerimizin yanında olmak umuduyla yolumuza devam etmeye çalışacağız. Onların hayır dualarını aldık. İnşallah önümüzdeki maça da faydası olacak” dedi.



SIKI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Fenerbahçe maçına da değinen Bulut, "Rakibimizin gücünü ve zaaflarını çok iyi biliyoruz. Ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ligin ilk iki sırasındaki takımların maçı olacak. Lideriz ve konumumuzu korumak istiyoruz. O yüzden var gücümüzle mücadele edeceğiz. Karşılaşmaya çıkıp inşallah istediğimiz puan ve puanları alıp yolumuza devam edeceğiz. Tabii kolay bir maç olmayacak ama söylediğimiz gibi hazırlıklarımıza ona göre devam ediyoruz. Futbolcularım bunun bilinciyle çalışıyorlar. Önümüzde biraz daha süre var ve iyi çalışmaya devam edeceğiz. Maçın skorunu belki detaylar belirleyecek. İnşallah o detaylar bizden yana olur ve istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz” diye konuştu.



HEYECAN HER ZAMAN VAR

Bir gazetecinin ‘Fenerbahçe maçı heyecan etkisi oluşturdu mu?' yönündeki sorusuna da cevap veren Bulut şunları söyledi: "Fenerbahçe maçının stres oluşturduğunu zannetmiyorum. Heyecan her zaman var çünkü büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Keşke her hafta büyük takıma karşı maç yapsak çünkü oradaki istek ve arzu biraz daha farklı oluyor. Söylediğim gibi iyi bir maç olacak ama unutmayalım bizim de iyi bir ekibimiz var. Bunu ligin ilk 3 haftasında gösterdik herkese. Tabii bunun üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Elimizde kaliteli futbolcularımız var. Sadece ilk 11 değil, yedekten gelen arkadaşlarımız da ilk 11’e girenleri baya zorluyor. O yüzden takımın performansı yukarı doğru ilerliyor. İnşallah uzun süre bu yönde ilerleme sarf ederiz.”