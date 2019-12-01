Gomis'ten taraftarı heyecanlandıran paylaşım!
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a döneceği hakkında paylaşımda bulunan Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım daha yaptı
GALATASARAY'IN geçen sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı ekibi unutamıyor.
Suudi Arabistan'da Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve attığı gollerle şampiyonluğun mimarı olan Fransız golcü, Instagram hesabından Galatasaray hakkında paylaşımlar yapmaya devam etti.
Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarlarına seslenirken ''Geri döndüğümde her zamankinden daha agresif bir aslan olarak döneceğim'' dedi.
''KİMSE BU SEVGİYİ PARAYLA VEREMEZ''
Fransız golcü, ayrıca ''Kimse bu hissi, sevgiyi parayla veremez. Bu sevinç tamamen bana olan saygı ve sevginin karşılığıydı.'' paylaşımında bulundu.
Gomis, geçtiğimiz günlerde de bir taraftarın geri dön mesajına sosyal medya hesabından cevap vermişti. 34 yaşındaki forvet, paylaşımına ''Teşekkür ederim, ben de sizi seviyor ve özlüyorum. Umarım Aslan birgün Aslantepe'ye geri dönecek.'' notunu düşmüştü.
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