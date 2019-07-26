Gomis'ten Fenerbahçe açıklaması

GALATASARAY'IN eski golcüsü Gomis, sarı kırmızılı ekipteki eski hocası Tudor'la Avusturya kampında buluştu. İkili hazırlık maçı öncesi bir araya gelirken Gomis önemli açıklamalarda bulundu.

Eski takımı hakkında konuşan Fransız golcü, "Galatasaray'ın iyi durumda olduğunu görmek çok güzel. Son iki sezon Galatasaray Süper Lig'de şampiyon oldu. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Umuyorum ki bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyi işlere imza atacaklar. Çünkü Galatasaray büyük bir kulüp ve hak ettiği yer kesinlikle bu seviye olmalı" dedi.

Fenerbahçe için açıklama

Fanatik'te yer alan habere göre; Adının bir süre Fenerbahçe ile anılması hakkında ise Gomis, "Fenerbahçe'ye büyük saygı duyuyorum. Gelecekte ne olur bilemem ama benim aklım her zaman Galatasaray'la beraber. Türkiye'de başka bir takımda oynamak çok zor olurdu. Galatasaray da Fenerbahçe de büyük kulüpler. Onları ve tüm Türk takımlarını destekliyorum, onalara en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Diagne yorumu

Gomis, Süper Lig'deki 29 gollük rekonu Galatasaray formasıyla kıran Diagne için, "Diagne çok iyi oyuncu. Sadece adaptasyona ihtiyacı var. Kasımpaşa'dan gelip Galatasaray'da oynamak çok kolay değil. Gelecek sene çok daha iyi olacak" dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 17:16