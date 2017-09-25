Gomis’i kastederek ‘maymun’ diyen Hakan Hepcan için tutuklama talebi

SPOR Toto Süper Lig’de 20 Ağustos 2017'de Fenerbahçe’yle Trabzonspor’un 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan Twitter üzerinden “Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bir tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyor kendini. İşimiz çok zor” şeklinde tweet atmıştı. Büyük tepki çeken bu tweet sonrası Hepcan, özür dilemiş ve söz konusu paylaşımı silmişti.

Ancak Galatasaray Spor Kulübü bu tweetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Hakan Hepcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesini işleme koyan savcılık, Hepcan hakkında soruşturma başlatmış ve ifadeye davet etmişti.

Hepcan, savcılığın talimatı üzerine İstanbul Spor Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma savcılığında ifadesi alınan Hepcan, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. Hepcan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanacak.