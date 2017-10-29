Gomis'ten Tudor'a tepki: Neden...

GALATASARAY teknik direktör Tudor, 54. dakikada sürpriz bir değişikliğe imza attı. 2 oyuncuyu birden değiştiren Hırvat çalıştırıcı, yıldız golcü Bafetimbi Gomis ile birlikte Selçuk İnan'ı kulübeye çekti.
Tudor'un 54.dakikada oyundan aldığı Gomis, değişiklik tabelasında forma numarasını gördüğünde kenara dönerek ellerini açarak " Neden" dercesine işaret yaptı. Kenara gelen Fransız yıldız, hocasının tebriğini kabul etse de moralsiz gözüktü. Gomis ve Selçuk İnan yerine, Eren Derdiyok ve Gary Rodrigues oyuna dahil oldular.
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