Gomis'ten Tudor'a tepki: Neden...

GALATASARAY teknik direktör Tudor, 54. dakikada sürpriz bir değişikliğe imza attı. 2 oyuncuyu birden değiştiren Hırvat çalıştırıcı, yıldız golcü Bafetimbi Gomis ile birlikte Selçuk İnan'ı kulübeye çekti.

Tudor'un 54.dakikada oyundan aldığı Gomis, değişiklik tabelasında forma numarasını gördüğünde kenara dönerek ellerini açarak " Neden" dercesine işaret yaptı. Kenara gelen Fransız yıldız, hocasının tebriğini kabul etse de moralsiz gözüktü. Gomis ve Selçuk İnan yerine, Eren Derdiyok ve Gary Rodrigues oyuna dahil oldular.