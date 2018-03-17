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Gomis: Tanrı gol atmamızı istemedi

Deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın gol kralı Bafetimbi Gomis, "Bugün fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi" dedi

Gomis: Tanrı gol atmamızı istemedi

Deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın gol kralı Bafetimbi Gomis, "Bugün fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi" dedi

17 Mart 2018 Cumartesi 23:28
Gomis: Tanrı gol atmamızı istemedi
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GALATASARAY'IN yıldız forveti Bafetimbi Gomis, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin ardından sezon sonu şampiyon olacaklarını belirtti.

TANRI GOL ATMAMIZI İSTEMEDİ

Maç sonu konuşan Gomis'in açıklamaları şu şekilde:

"Taraftarımıza da gollü maç izletmek isterdik ama olmadı. Kendi açımızdan ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Daha iyi sonuçlar alan bir Galatasaray görüyoruz. Bugün fırsatlar yakaladık ama Tanrı gol atmamızı istemedi. İyi bir maç oldu; keşke golleri de atabilseydik. Bundan sonra 8 final maçımız var. Puanları alıp şampiyonluğa yürümek istiyoruz"

ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ

"Türkiye'de ilk imzayı attığımda gol için değil şampiyonluk yaşamak için geldiğimi söylemiştim. Elbette bugün gol atıp taraftarı sevindirmek isterdim. Maicon ve Tolga da atabilirdi ama şans bizim yanımızda değildi. Galatasaray'ın 4 yıldızı varsa bu takım oyunundan dolayı var... Geleceğe bakınca; Galatasaray Müzesi'ne gittiğimde en çok gol atan oyuncular arasında değil şampiyon olan takımın fotoğrafında yer almak isterim"

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Anahtar Kelimeler:
GomisFenerbahçeGalatasaray
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