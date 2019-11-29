Gomis ateşi yaktı! Söz Galatasaray'da
Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen sarı-kırmızılılarla olan gönül bağını koparmayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyi kafasına koydu
SPOR 29.11.2019, 21:52
Al Hilal'de Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fransız golcü, sosyal medyadan Galatasaray'a dönüş mesajları veriyor. Sarı-kırmızılı taraftarların 'geri dön' çağrısına olumlu cevap veren 34 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle ameliyat masasına yattı.
Falcao'nun ve Andone'nin uzun süreli sakatlıkları dolayısıyla forvetsiz kalan Galatasaray'ın devre arasında bir hamle yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
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