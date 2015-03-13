Gömeç'ten maça davet

YARIN saat 14.00'de Oba Stadyumunda oynanacak olan zorlu Giresunspor maçı öncesi bir açıklama yapan ALBİMO Alanyaspor As Başkanı Bilal Gömeç," Takımımız özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla süper lig şansı yakaladı. Böyle fırsatların kulüplerin ve şehirlerin ayağına her zaman gelmiyor. Alanya'da yaşayan tüm futbolseverleri yarınki Giresunspor maçına bekliyoruz. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Taraftarlarımız coşkusu, desteği ve takımımızın gyaretiyle 3 puanı hanemize yazdıracağız inşallah" dedi.