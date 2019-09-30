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'Golü yedikten sonra uyandık'

Süper Lig’in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi

SPOR 29.09.2019, 23:58 30.09.2019, 00:47
'Golü yedikten sonra uyandık'
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AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ilk 4 dakikası hariç istedikleri doğrultuda bir karşılaşma olduğunu söyledi. Mücadelenin ilk 4 dakikasında konsantre olamadıklarını belirten Bulut, "Golü yedikten sonra uyandık. 85 dakika hemen hemen tek kale hücum yaptık. Yeterince gol pozisyonu yakaladık. Hatta 3 maçlık gol pozisyonu yakaladık diyebilirim. Ceza sahasına 43 kez girdik, 32 tane orta yaptık. Topa sahip olan takım bizdik ama bazen sadece topa sahip olmak değil yakaladığınız şansları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Biz bugün bunları yakaladık. Maalesef değerlendiremedik. Doğruları yapmaya çalıştık. Futbolcularımı golü yedikten sonra gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Beşiktaş'a karşı istediğimiz performansı sahada göstererek 3 puan alarak sevinç yaşarız" dedi.

'İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyerek, "Gerçekten ligin en iyi takımlarından bir tanesi ve aldığı puanlar ortada. Maçın da zor geçeceğini biliyorduk ve maçın başından sonuna kadar hep hücum oynamayı düşündük. Zaten başlar başlamaz golü bulduk. Biz ikinci yarıya başlarken de o golü korumak değil de, daha gol atmak için, topu ileride tutmak için forvet aldık, daha iyi şekilde ileride çoğalalım diye. Bir iki tane net pozisyon yakalayacağımızı biliyorduk ve onu da yakaladık. Tabii ikinci yarı baskı yememiz gayet normal. Sadece son paslarımızı en iyi şekilde kullanabilseydik belki buradan bir iki tane daha gol atıp gidebilirdik" dedi.

#süper lig
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