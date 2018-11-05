Golfte şampiyon Justin Rose

SERİK'E bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Resort Otel'in sahalarında gerçekleştirilen ve toplam 7 milyon dolar para ödüllü turnuvanın finalinde liderlik İngiliz Justin Rose ile Çinli Haotong Li arasında el değiştirdi.

Gün boyu başarılı şekilde atışlar yapan Justin Rose ile Haotong Li, 18'inci deliğe 17 vuruşla eşit sayıda girdi. Son delikte de eşitlik bozulmayınca ikili arasında son delik yeniden oynandı. Justin Rose, yaptığı başarılı vuruşlar sonrası Li’yi geçerek turnuvanın şampiyonluğuna ulaştı. Geçen yılın da şampiyonu olan Justin Rose, turnuvanın 1 milyon 166 bin 600 dolarlık büyük ödülünün de sahibi oldu. Turnuvada üçüncülüğü İspanyol Adrian Otaegui elde etti.