Golfte şampiyon Hansen

30'U aşkın ülkeden 156 golfçü ile başlayan organizasyonun üçüncü gününde 68 golfçü mücadele etti. Günün müsabakalarını Danimarkalı Joachim B. Hansen eksi 12 vuruşla birinci tamamladı. İsveçli Simon Forsström, İskoçyalı Ewen Ferguson, Gallerli Stuart Manley, İsveçli Oscar Lengden, Fransız Victor Riu, İtalyan Francesco Laporta ve İngiliz Nathan Kimsey ise eksi 11 vuruşla ikinciliği paylaştı. Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf turnuvası olma özelliğini taşıyan 200 bin Euro ödüllü 'Turkish Airlines Challenge' sona erdi.