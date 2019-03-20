Golfte artış yüzde 71

2019 yılına da iyi başladıklarını söyleyen Ali Şafak Öztürk, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 30 civarı bir doluluk oranına ulaşmış durumdayız. Rezervasyonlar devam ediyor. Geçen yılın verilerine göre Türkiye'de 27'si Antalya, 4'ü İstanbul, 2'si Bodrum, 2'si Ankara, 1'i Aydın ve 1'i de Samsun'da olmak üzere toplam 18 tesiste 37 golf sahası bulunuyor" dedi.

'GÖZLER ÜZERİMİZDE'

Golf müşterilerinin Türkiye'ye olan ilgisinden söz eden Ali Şafak Öztürk, "Son 2016 ve 2017 yıllarında bir düşüş yaşayan golf turizminin bir yıldır gördüğü ilgi sektör temsilcileri olarak bizleri memnun ediyor. 2018 yılında bu düşüşten kaynaklanan kayıplarımızı telafi etmeye başladığımızı söyleyebiliriz. Güzel bir sezon geçirdik. Ciddi doluluk oranlarına ulaşmaya başladık. Rezervasyon bekleyen müşterilerimiz bile var" diye konuştu. Türkiye olarak golf turizminde İspanya ve Kuzey Afrika ülkeleriyle rekabet ettiklerini DE kaydeden Ali Şafak Öztürk, özellikle 2018 yılında üst üste gerçekleştirilen başarılı golf turnuvaları dolayısıyla rakip ülkelerin gözlerini Türkiye'ye çevirdiğini vurguladı.