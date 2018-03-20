Golf heyecanı sürüyor

BİR golf sahasında oynanan turda National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, National BGK, Taurus Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bel-Ka Golf Kulübü, Serik Golf Kulübü'nden ve ferdi lisanslı 6'sı profesyonel 18 erkek, 9 kadın sporcu mücadele etti. Turnuvanın final raundunun ardından erkekler kategorisinde Taurus Golf Kulübü'nden Leon Açıkalın toplamda 225 (+9) gross skorla birinci, ferdi lisanslı golfçülerden Hakan Yamaç 226 (+10) gross skorla ikinci, Deha Özer Şenay 228 (+12) gross skorla üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Serra Evrengil toplamda 224 (+8) gross skorla birinci, İGGA'dan Begüm Yılmaz 232 (+16) gross skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü'nden Tuğçe Erden 237 (+21) gross skorla müsabakayı üçüncü sırada tamamladı. Türkiye Golf Turu 5'inci ayak mücadelesi 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yine Belek'te yapılacak.

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