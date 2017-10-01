Gol sevinci sırasında tribün bariyeri çöktü: 26 yaralı

FRANSA Birinci Futbol Ligi'nde Amiens ile Lille arasındaki karşılaşmada facianın eşiğinden dönüldü.

GOL SEVİNCİ SIRASINDA TRİBÜN BARİYERİ ÇÖKTÜ

Ev sahibi Amiens ile Lille arasındaki maçın 15. dakikasında konuk ekipte forma giyen Fode Ballo-Toure'nin attığı gol sonrasında Lille tribünlerinde sevinç gösterisi yapan taraftarların önlerindeki tribün bariyeri çöktü. Bazı taraftarlar birkaç metre yükseklikten yere düştü.

4'Ü AĞIR 26 YARALI

Amiens'in bağlı olduğu Somme Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amiens'in Licorne Stadı'nda Lille ile yaptığı maç sırasında bariyerin çökmesi nedeniyle 4'ü ağır toplam 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.

MAÇ ERTELENDİ

Lille'nin 1-0 önde götürdüğü maç kaza nedeniyle ertelendi.