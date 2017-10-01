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Gol sevinci sırasında tribün bariyeri çöktü: 26 yaralı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Amiens ile Lille arasındaki karşılaşmada tribün bariyerinin çökmesi sonucu 26 taraftar yaralandı

Gol sevinci sırasında tribün bariyeri çöktü: 26 yaralı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Amiens ile Lille arasındaki karşılaşmada tribün bariyerinin çökmesi sonucu 26 taraftar yaralandı

01 Ekim 2017 Pazar 12:08
Gol sevinci sırasında tribün bariyeri çöktü: 26 yaralı
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FRANSA Birinci  Futbol Ligi'nde Amiens ile  Lille arasındaki karşılaşmada facianın eşiğinden dönüldü.

GOL SEVİNCİ SIRASINDA TRİBÜN BARİYERİ ÇÖKTÜ

Ev sahibi Amiens ile  Lille arasındaki maçın 15. dakikasında konuk ekipte forma giyen Fode Ballo-Toure'nin attığı gol sonrasında  Lille tribünlerinde sevinç gösterisi yapan taraftarların önlerindeki tribün bariyeri çöktü. Bazı taraftarlar birkaç metre yükseklikten yere düştü.
4'Ü AĞIR 26 YARALI

Amiens'in bağlı olduğu Somme Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amiens'in Licorne Stadı'nda  Lille ile yaptığı maç sırasında bariyerin çökmesi nedeniyle 4'ü ağır toplam 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.
MAÇ ERTELENDİ

Lille'nin 1-0 önde götürdüğü maç kaza nedeniyle ertelendi.

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Son Güncelleme: 01.10.2017 12:10
Anahtar Kelimeler:
Kolo ToureOsc LilleFransaFutbolToure
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