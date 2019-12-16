Göksel Gümüşdağ: 'Arda G.Saray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız'
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan flaş Arda Turan açıklaması geldi.
SPOR 16.12.2019, 16:04
GÜMÜŞDAĞ hakkında son dönemde Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde haberler çıkan Arda Turan ile ilgili olarak: "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım." dedi. Göksel Gümüşda, Arda'nın kendileriyle ilk görüştüğü zaman da 'Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' dediğini ve bunu anlayışla karşıladıklarını sözlerine ekledi.
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