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Gökhan Sipahioğlu, Fenerbahçe'yi Alanya'ya davet etti

Belek'te Aziz Yıldırım'la görüşen CHP'li Gökhan Sipahioğlu, kongre üyesi olduğu Fenerbahçe'yi kamp için Alanya'ya davet etti

Gökhan Sipahioğlu, Fenerbahçe'yi Alanya'ya davet etti

Belek'te Aziz Yıldırım'la görüşen CHP'li Gökhan Sipahioğlu, kongre üyesi olduğu Fenerbahçe'yi kamp için Alanya'ya davet etti

14 Ocak 2018 Pazar 16:53
Gökhan Sipahioğlu, Fenerbahçe'yi Alanya'ya davet etti
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi olan İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, Fenerbahçe kongresi üyesi oldu. Antalya Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kamp yaptığı Kempinski Hotel The Dome Belek’te düzenlenen ‘Hedef 1 Milyon Üye' gala gecesine Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım’ın yanı sıra tüm yöneticiler ve futbolcular ile birlikte Teknik Direktör Aykut Kocaman da katıldı. Gala gecesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kongre Üyesi olan Gökhan Sipahioğlu’na plaket verildi. Geceye Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Serdar Köseoğlu ile Alanya Belediyesi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sefa Koçak da katıldı. Sipahioğlu, Köseoğlu ve Koçak, ayaküstü Başkan Aziz Yıldırım ile sohbet etme imkanı buldu. Kongre üyesi olan Gökhan Sipahioğlu, “Sezon sonu kampı ve gelecek yıl devre arası kampı için Fenerbahçe'yi Alanya'da görmek istediğimizi ve çok iyi şartlarda ağırlanacaklarını bir kez daha dile getirdik. Spor turizmine katkı anlamında Fenerbahçe gibi büyük takımların Alanya’ya gelmeleri çok önemli” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan SipahioğluFenerbahçeAlanyaAziz YıldırımFenerbahçe Kongresi
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