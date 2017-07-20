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Gökay yeniden Samsun'da

Samsunspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Gökay İravul ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu "Transfer konusunda kolaylık sağlayan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi

Gökay yeniden Samsun'da

Samsunspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Gökay İravul ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu "Transfer konusunda kolaylık sağlayan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi

20 Temmuz 2017 Perşembe 00:15
Gökay yeniden Samsun'da
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TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen Alanyasporlu oyuncu Gökay İravul, kırmızı beyazlı takımla 1 yıllığına yeniden anlaştı. Gökay İravul transferi için Alanyaspor ile yoğun bir görüşme trafiği yapan ve sonuca varan Samsunspor yönetimi, oyuncuyla 1 yıllığına kiralık olarak sözleşme imzaladı. Samsunspor'un ilk etap kampının son günlerinde takıma dahil olan Gökay, Nuri Asan Tesisleri'nde Samsunspor Basın Sözcüsü Rüştü Arapoğlu ve Sportif Direktör Coşkun Zeren’in de katılımıyla düzenlenen törende kendisini bir sezon daha kırmızı beyaz renklere bağlayan imzayı attı. Gökay’ın taraftarın sevgilisi olduğu söyleyen Arapoğlu, oyuncunun takıma faydalı olacağına inandıklarını söyledi. Yuvada kaldığı için çok mutlu olduğunu belirten orta saha oyuncusu Gökay İravul ise "Takımın ilk etap kampına son günlerinde katılmama rağmen, arkadaş ortamının üst seviyede olduğunu gördüm. İkinci etap kampımız ile beraber bu arkadaşlıklar daha da pekişecek. İnşallah bu sezon yeni stadımızla birlikte taraftarımızın da çok istediği Süper Lig’e yükselmek için elimizden geleni yapacağız. Transfer konusunda kolaylık sağlayan Alanyaspor Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunsporGökaySamsunGökay Iravul
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