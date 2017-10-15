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Gloria Ironman 70.3 Turkey, Antalya'da başladı

"Gloria Ironman 70.3" yarışları Antalya'da başladı. Yarışların startı Gloria Serenity Resorts Otel'in iskelesinde verildi

Gloria Ironman 70.3 Turkey, Antalya'da başladı

"Gloria Ironman 70.3" yarışları Antalya'da başladı. Yarışların startı Gloria Serenity Resorts Otel'in iskelesinde verildi

15 Ekim 2017 Pazar 09:56
Gloria Ironman 70.3 Turkey, Antalya'da başladı
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de 3. kez düzenlenen organizasyonun startından önce yaptığı konuşmada, "Ironman" (Demir adam) yarışlarının Antalya'ya heyecan kattığını belirtti.

Bakanlık olarak bu organizasyona destek verdiklerini dile getiren Bak, "Okçuluk, golf, futbol, basketbol gibi pek çok organizasyonu Antalya'da gerçekleştiriyoruz. Türkiye yaptığı uluslararası organizasyonlarla spor alanındaki gelişmesini devam ettiriyor." diye konuştu.

Engelli oğluyla yarışıyor

Organizasyonda ilk startı, 14 yaşındaki engelli oğlu Rio'yu plastik sandalla çekerek yarışan Nicholas Watson aldı. Watson'un ardından, profesyonel erkek ve kadın yarışmacılar mücadeleye başladı.

Sporcular 1,9 kilometrelik yüzme etabının ardından, 90 kilometre bisiklete binecek ve son etapta 21 kilometre koşacak. Bisiklet turu sırasında katılımcıların EXPO Fuar Alanı'nın içinden geçeceği yarışma, Gloria Sports Arena'da son bulacak.

55 ülkeden bin 375 sporcunun katıldığı yarışlarda en genç sporcu 18, en yaşlı sporcu 76 yaşında. Katılımcıların yüzde 35'ini ise yabancılar oluşturuyor

Yarışmaya ayrıca İran'ın ilk kadın Ironman'ı Shirin Gerami de katılıyor.
 

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Gloria IronmanAntalyaGloria Ironman 70.3 Turkey
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