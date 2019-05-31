Geri sayım başladı! Oba'da milli randevu

A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Elemeleri öncesinde özel maçta karşılaştığı Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Milli Takımımızın gollerini 11'inci dakikada Cengiz Ünder ve 17'nci dakikada Kenan Karaman, Yunanistan'ın golünü ise 90+4'te Kourbelis kaydetti.



Ay yıldızlı takım 2015'te tamamlanan Antalya Stadı'nda 9'uncu, bu şehirdeki ise 11'inci maçını Yunanistan ile oynadı.

Milli takım, Antalya Stadı'nda oynadığı ikisi resmi 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gol atan Türkiye, kalesinde ise 5 gol gördü.

Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun seremoniye kucağında bebeğiyle çıktı.

OBA'DA İLK MAÇ

Aytemiz Alanyaspor'un iç sahada yaptığı Süper Lig maçlarına sahne olan Bahçeşehir Okulları Stadyumu, ilk kez A Milli düzeyinde bir maça ev sahipliği yapacak. Türkiye ile Özbekistan arasında oynanacak olan maça Alanyalı sporseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenirken, karşılaşma biletlerinin çoğunun tükendiği de gelen bilgiler arasında.

BİLETLER 30, 20 VE 10 TL

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda 2 Haziran Pazar günü (yarın akşam) saat 21.00’de oynanacak Özbekistan karşılaşmasının biletleri Alanyaspor Tesisleri ve Alanyaspor Store’da yer alan Passolig gişelerinde satışta. Gişeler, maç gününe kadar 10.00-19.00 saatlerinde, müsabaka günü ise ilk yarı bitimine kadar hizmet verecek. Her futbolsever en fazla 4 bilet satın alabilecek. Satın alınan her bilet için ayrı ayrı TC kimlik numarası ibraz edilmesi gerekiyor. Özbekistan maçı biletleri 30, 20 ve 10 liradan satılıyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 12:08