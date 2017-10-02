Geri dönüş furyası fileye sıçradı: 3-2

AYTEMİZ Alanyaspor'un 3-0 geriden gelerek 4-3 kazandığı Trabzonspor zaferi ve Alanyaspor Plaj Futbol Takımı'nın 4-3 geriden gelerek 5-4 kazandığı Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonluğu'ndan sonra bir geri dönüş hikayesi daha yaşandı. Bu yıl ilk kez mücadele ettiği Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde ilk maçına çıkan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ağırladığı ligin favori ve yüksek bütçeli ekiplerinden Eser Spor'u 3-2 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Maça kötü başlayan ve 3 set sonunda 2-1 geride olan kırmızı beyazlılar, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak mücadele sonunda sahadan 3-2 galip ayrıldılar.

'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Lige galibiyetle başladıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen antrenör Serdar Esen, "Lige yeni çıkmış bir takımın sezona galibiyetle başlaması özgüven verici bir durum. Mütevazı kadromuzla bu lige renk katacağımızı düşünüyorum. Bugün 2-1 geriye düştüğümüzde bile inancımızı yitirmedik. Hızlı bir reaksiyon göstererek taraftarlarımızın da desteği ile galip geldik. Tüm oyuncularımı kutluyorum" dedi. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken de, "Baştan sona güzel bir mücadele oldu. Bu galibiyeti tüm Alanya halkına armağan ediyorum. Alanya Belediyespor olarak daha iyi olacağız ve başarılar elde edeceğiz" dedi.