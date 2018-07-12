'Gereken desteği vereceğiz'

Alanya Belediye Spor Müdürü Levent Uğur, Alanya'daki amatör spor kulüplerine bu yıl da destek vermeye devam edeceklerini söyledi

'Gereken desteği vereceğiz'
banner404

TÜFAD Alanya Başkanı ve TFF Alanya Temsilcisi Yaşar İncebıçak, Alanya'daki futbol kulüplerinin başkanları, yöneticileri, teknik kadrosu ile sezon öncesi Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur’un daveti ile kahvaltıda bir araya geldi. Kulüplerin sıkıntı ve ihtiyaçlarını dinleyen Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, "Alanya Belediyesi olarak spora her zaman destek veriyoruz. Gerek futbol sahaları, gerekse amatör takımlarımızın eksiklikleri ve malzeme yardımlarımızı belirledik. En kısa sürede kulüplerimize ihtiyaçları doğrultusunda desteğimizi gerçekleştireceğiz. Katılan tüm kulüp temsilcileri ve antrenör arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

YORUM EKLE
Gönder

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386