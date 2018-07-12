'Gereken desteği vereceğiz'

TÜFAD Alanya Başkanı ve TFF Alanya Temsilcisi Yaşar İncebıçak, Alanya'daki futbol kulüplerinin başkanları, yöneticileri, teknik kadrosu ile sezon öncesi Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur’un daveti ile kahvaltıda bir araya geldi. Kulüplerin sıkıntı ve ihtiyaçlarını dinleyen Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, "Alanya Belediyesi olarak spora her zaman destek veriyoruz. Gerek futbol sahaları, gerekse amatör takımlarımızın eksiklikleri ve malzeme yardımlarımızı belirledik. En kısa sürede kulüplerimize ihtiyaçları doğrultusunda desteğimizi gerçekleştireceğiz. Katılan tüm kulüp temsilcileri ve antrenör arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.