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Gençlerbirliği rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti ve 5'inci tura yükselen takım oldu

Gençlerbirliği rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti ve 5'inci tura yükselen takım oldu

25 Ekim 2017 Çarşamba 19:12
Gençlerbirliği rahat turladı
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7'NCİ dakikada Da Silva'nın düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Diallo'nun şutu direğin üstünden auta çıktı.

14'üncü dakikada Emre'nin pasına Teyfik atak yaptı. Ancak Orhan Şam araya girerek topu kafa ile kaleci Taha'ya kazandırdı.

23'üncü dakikada Manu'nun ceza sahasına girerek yaptığı ortaya, Skuletic'ten önce savunma dokundu ve top kaleci Yavuz'da kaldı.

30'uncu dakikada Diallo'nun ara pasında Manu, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topa vurmakta geç kalınca savunma araya girdi.

38'inci dakikada Tuzlaspor adına kazanılan serbest vuruşu Teyfik kullandı. 25 metreden çektiği şutu kaleci Taha'da kaldı.

48'inci dakikada Ercan'ın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Taha iki hamlede önledi.

56'ncı dakikada Murat Duruer'in ara pasında Dıallo'nun sert şutu, kaleci Yavuz'da kaldı.

71'inci dakikada sol taraftan Murat'ın ortasına yükselen Skuletic, kaleci Yavuz'ın sağından topu kafa ile filelere gönderdi: 1-0.

73'üncü dakikada Manu kaleci Yavuz'la karşıkarşıya kaldı. Yavuz topa sahip oldu ancak sakatlanarak oyun dışına çıktı.

79'uncu dakikada ceza sahasına giren Teyfik kaleci Taha'nın yanından çektiği şutu, çizgide bulunan Mert çıkardı.

87'nci dakikada Tuzlaspor Bertuğ ile gole çok yaklaştı. Berat'ın ortasında Bertuğ, kale yerine topu kafa ile auta gönderdi.

90+2'nci dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Manu, topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+3'üncü dakikada Da Silva'nın pasında Manu kendisinin 2. takımının üçüncü golünü attı: 3-0.

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Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiZiraat Türkiye Kupası
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