Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper!

BAŞKENT kulübünden yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Flavio da Silva Ramos'u satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl süreyle kiralayarak kadrosuna kattı.

Brezilyalı futbolcu geçen sezon Portekiz'in Feirense takımında forma giydi.