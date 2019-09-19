Gençlerbirliği mesaisi

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 5. hafta maçında 22 Eylül Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Cengiz Aydoğan Tesislerinde Core çalışmasıyla başlayan antrenman, 4 grup halinde ayak tenisi çalışmasıyla devam etti. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Çalışmaya sakatlığı bulunan Efecan, Baiano ve Lokman Gör ile ağrıları nedeniyle Caulker ve Siopis katılmadı. Alanyaspor, Gençlerbirliği mesaisine bugün devam edecek.