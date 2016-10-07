Gençlerbirliği, Konyaspor ile maç yapacak

GENÇLERBİRLİĞİ , Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenmana kırmızı-siyahlı futbolcular, el topu ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başladı. İdman, şut çalışmasının ardından kanat organizasyonlarıyla tamamlandı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Ahmet Çalık, İrfan Can Kahveci, Aleksandar Scekic, Bogdan Stancu, Michel Landel, Sergey Politsevich, Tokelo Rantie ve Vedat Muric ile tedavisine devam edilen Selçuk Şahin katılmadı. Ferhat Görgülü ise fizyoterapist eşliğinde koştu.

Başkent ekibi, yarın hazırlık maçında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

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