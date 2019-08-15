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Gençlerbirliği bombayı patlattı! Dünya yıldızı geliyor

Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği forvete dünyaca ünlü bir yıldız kazandırıyor. Kırmızı-Siyahlılar, Girona ile sözleşmesini fesheden Seydou Doumbia’yla büyük ölçüde anlaştı. 31 yaşındaki golcü yarın imzaya geliyor.

SPOR 15.08.2019, 11:05 Toygar Dim
Gençlerbirliği bombayı patlattı! Dünya yıldızı geliyor
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29 YIL aralıksız mücadele ettiği Süper Lig’e veda ettikten sonra şampiyon olarak geri dönen Gençlerbirliği iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

Ankaragücü’nde çok başarılı bir sezonu geride bıraktıktan sonra Gençlerbirliği’nin başına geçen Mustafa Kaplan; Zargo Toure, Diallo, Flavio, Candeias gibi kaliteli isimleri takıma kazandırmıştı.

Başkent ekibinin şimdiki hedefi ise dünyaca ünlü bir forvet: Seydou Doumbia...

Kariyerinde Roma, Lizbon, CSKA Moskova, Newcastle, Basel gibi Avrupa’nın köklü takımlarının formasını giyen 31 yaşındaki golcü son olarak Girona’daydı. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Doumbia’nın Gençlerbirliği’nden gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Tarafların kısa süre içerisinde sözleşme imzalamalarına kesin gözle bakılıyor.

#Gençlerbirliği #seydou #Doumbia
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