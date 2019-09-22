Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçı | CANLI ANLATIM | 22.09.2019

BUNA göre; saat 16.30'da başlayacak olan mücadeleye lider Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, orta sahada Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise sahaya, Ertaç, Ahmet, Fabricio, Stancu, Sessegnon, Giovanni, Toure, Candeias, Dialla, Ramos ve Polomat ilk 11'i ile çıkacak.

CANLI ANLATIM

61' Gençlerbirliği'nden 28 numaralı Sadio Diallo oyundan çıktı. Yerine 5 numaralı Berat Özdemir girdi.

56'Bammou'nun indirdiği topla ceza sahasında topla buluşan Cisse çaprazdan şutunu attı fakat top savunmaya çarpıp kornere gitti.

55'Siopis çok uzak mesafeden şutunu attı fakat top yavaş bir şekilde dışarı gitti.

53'Maçın ikinci yarısının başlarında tempo bir hayli düşük.

53'Alanyaspor'da Djalma Campos yerine oyuna Yacine Bammou giriyor.

51'Djalma Campos, Polomat'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

46'İkinci yarının hemen başında atılan uzun topla rakip savunmanın arkasına sarkan Candeias topu rakibinden kurtaramadı ve tehlike büyümedi.

İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45' Gençlerbirliği, Stancu'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

44' Hakem Gençlerbirliği lehine penaltı kararı verdi.

42'KALESİNİ ZAMANINDA TERKETTİ! Alanyaspor'da rakip savunma arkasına atılan uzun pasa Cisse hareketlendi. Kalesini terkeden Ertaç ilk müdahaleyi yaparak tehlikeyi önlemeyi başardı.

39'Sol taraftan ceza sahasına giren Fernandes dışarıdan koşu yapan Bakasetas'ı gördü fakat onun vuruşunda savunmaya çarpıp yavaşlayan top kaleci Ertaç'ta kaldı.

38'Alanyaspor kalabalık bir şekilde rakip sahaya yerleşti.

34'Sessegnon ceza yayı üzerinden kaleyi yokladı ama kaleci Marafona topu rahatlıkla kontrol etti.

26'Gençlerbirliği'nde Flavio rakip ceza sahasında yerde kaldı ve sakatlık geçiriyor.

25'Ceza sahasına gelen ortayı Candeias kale sahasına doğru indirdi fakat Alanyaspor savunması Sio'ya gol vuruşu yapma fırsatı vermedi.

23'Daniel Candeias, N'Sakala'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

20'Alanyaspor'da Siopis sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri oyuncunun tedavisi için oyun alanına girdi.

19'KALECİ MARAFONA! Sağ kanattan Candeias'ın yaptığı tehlikeli ortada top arka direkteki Juanfran'dan sekti ancak müsait durumda topu önünde bulan Stancu kaleci Marafona'yı geçemedi.

16'Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada Sio hareketlendi ancak ön direkte topa dokunamadı.

14'Fernandes'in sol kanattan yaptığı ortada top savunmaya da çarpıp kaleye yöneldi fakat sonrasında üst direğe çarptı ve kornere gitti.

12'Geride kalan dakikalarda iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

9'Alanyaspor etkili geldi ancak ceza sahasında hareketlenen Cisse topu önüne alamadı ve savunma araya girerek tehlikeyi savuşturdu.

7'Gençlerbirliği'nde sağ kanatta görev yapan Candeias eski takımına karşı mücadele ediyor.

6'Karşılaşmada ilk dakikalar geride kalırken iki takım da birbirini top kayıplarına zorluyor.

2'Alanyaspor'da geçtiğimiz hafta sakatlanan ve bu maçta forma giyemeyen Efecan yerine Djalma Campos ilk 11'de kendine yer buldu.

Maç başladı