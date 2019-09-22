Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçı bugün

SÜPER Lig'in 4x4 lideri Aytemiz Alanyaspor, üst üste 5. galibiyet için Ankara'ya gidiyor. Ligde 4'de 4 yaparak zirvede tek başına kalan turuncu yeşilliler, henüz galibiyeti olmayan 1 puanlı Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak olan mücadelenin Alanya'daki hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan temsilcimiz, saat 16.00'da hava yoluyla başkent Ankara'ya giderek kampa girecek. Kritik mücadele öncesi temsilcimizde sakatlığı süren Lokman Gör dışında eksik bulunmuyor. Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Efecan Karaca'nın durumunun ise bugün netlik kazanacağı öğrenildi.

EROL HOCA TEMKİNLİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının çok zor geçeceğini söyledi. Rakiplerinin 1 puanla 17. sırada bulunmasının kendilerini yanıltmayacağını söyleyen genç çalıştırıcı, her zamanki futbollarını oynayarak mücadele edeceklerini söyledi. Bulut, "Süper Lig'de kolay maç yok. Gençlerbirliği deplasmanı da bunlardan bir tanesi. Trabzonspor'a karşı iyi mücadele edip deplasmanda 1 puan almışlardı. Bu maça da kazanmak için çıkacaklardır. Çünkü iyi bir ekibe sahipler. Biz de Ankara'da kendi oyunumuzu oynayarka 5'de 5 yapmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.