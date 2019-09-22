Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı kadroları açıklandı

BUNA göre; saat 16.30'da başlayacak olan mücadeleye lider Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, orta sahada Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise sahaya, Ertaç, Ahmet, Fabricio, Stancu, Sessegnon, Giovanni, Toure, Candeias, Dialla, Ramos ve Polomat ilk 11'i ile çıkacak.