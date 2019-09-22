Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı kadroları açıklandı
Süper Lig'in 5. hafta maçında Gençlerbirliği ile lider Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan mücadelenin kadroları az önce açıklandı
SPOR 22.09.2019, 15:31 22.09.2019, 15:45
BUNA göre; saat 16.30'da başlayacak olan mücadeleye lider Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, orta sahada Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.
Ev sahibi Gençlerbirliği ise sahaya, Ertaç, Ahmet, Fabricio, Stancu, Sessegnon, Giovanni, Toure, Candeias, Dialla, Ramos ve Polomat ilk 11'i ile çıkacak.
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Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
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|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Adana Demirspor
|5
|9
|3. Fatih Karagümrük
|5
|9
|4. Keçiörengücü
|5
|9
|5. Bursaspor
|5
|9
|6. Hatayspor
|4
|8
|7. Altay
|5
|8
|8. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Bournemouth
|6
|10
|5. Tottenham
|6
|8
|6. M. United
|5
|8
|7. Burnley
|6
|8
|8. Sheffield United
|6
|8
|9. Chelsea
|5
|8
|10. Arsenal
|5
|8
|11. West Ham
|5
|8
|12. Southampton
|6
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|5
|10
|2. Sevilla
|4
|10
|3. Real Sociedad
|5
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Villarreal
|5
|8
|6. Real Madrid
|4
|8
|7. Athletic Bilbao
|4
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Deportivo Alaves
|4
|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Real Valladolid
|5
|5
|15. Celta de Vigo
|5
|5
|16. Valencia
|4
|4
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|4
|0