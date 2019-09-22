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Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı kadroları açıklandı

Süper Lig'in 5. hafta maçında Gençlerbirliği ile lider Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak olan mücadelenin kadroları az önce açıklandı

SPOR 22.09.2019, 15:31 22.09.2019, 15:45
Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı kadroları açıklandı
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BUNA göre; saat 16.30'da başlayacak olan mücadeleye lider Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, orta sahada Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Campos, Fernandes ve ileri uçta da Cisse ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise sahaya, Ertaç, Ahmet, Fabricio, Stancu, Sessegnon, Giovanni, Toure, Candeias, Dialla, Ramos ve Polomat ilk 11'i ile çıkacak.

#süper lig #Alanyaspor #Gençlerbirliği #Aytemiz Alanyaspor
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