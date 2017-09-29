Gençlerbirliği - A. Alanyaspor maçının hakemi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 7. hafta maçlarında görev yapacak isimleri açıkladı. Buna göre, ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı FIFA kokartlı genç hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 ve Avrupa U21 Şampiyonası'nda ise 1 maç yöneten Halil Umut Meler, turuncu yeşilli ekibin bugüne kadar 5 maçında düdük çaldı. Temsilcimiz bu maçlarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Bu önemli mücadelede Meler'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Murat Özcan olacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.