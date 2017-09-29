Gençlerbirliği - A. Alanyaspor maçının hakemi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 7. hafta maçlarında görev yapacak isimleri açıkladı. Buna göre, ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı FIFA kokartlı genç hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 ve Avrupa U21 Şampiyonası'nda ise 1 maç yöneten Halil Umut Meler, turuncu yeşilli ekibin bugüne kadar 5 maçında düdük çaldı. Temsilcimiz bu maçlarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Bu önemli mücadelede Meler'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Murat Özcan olacak.

