Gençler Trabzon'a acımadı 1-2

TFF U21 Ligi'nde mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un U21 takımı, bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Berkay Yavuz, Yunus Dolu ve Abdullah Aygün hakem üçlüsü yönetti. Mücadeleye Yusuf Karagöz, Sıddık, Emre Bekir, Hamza, Sadık, Melih, Hakan, Yusuf Özdemir, Yiğit, Ramiscan ve Emre Kamay ilk 11'i ile başlayan turuncu yeşilliler, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Temsilcimizin gollerini ise Hamza Özdemir ve sonradan oyuna dahil olan Mehmet Şirin Zeyrek kaydetti. Bu galibiyetle puanını 33'e yükselten Alanyaspor U21 takımı 9. sıraya yükseldi.