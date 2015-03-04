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Gençer'e etik kurul şoku

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyakaspor Kulübünün başvurusu üzerine Antalyaspor Kulüp Başkanı Gültekin Gencer'i Etik Kuruluna sevk etti

Gençer'e etik kurul şoku

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyakaspor Kulübünün başvurusu üzerine Antalyaspor Kulüp Başkanı Gültekin Gencer'i Etik Kuruluna sevk etti

04 Mart 2015 Çarşamba 14:31
Gençer'e etik kurul şoku
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TFF'nin konu ile  igili yaptığı resmi açıklama şöyle,"Antalyaspor A.Ş. Kulübü ve Kulüp Başkanı Gültekin Gencer, Karşıyaka Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Yusuf Şimşek'e sözleşmesi devam ederken sözleşme teklif ederek genel etik yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edilmiştir.Gültekin Gençer'in Karşıyaka'da sözleşmesi devam ettiği halde Teknik Direktör Yusuf Şimşek'e transfer teklifinde bulunması nedeniyle Karşıyaka'nın şikayete üzerine etik kurula sevk edildiğini ögrenildi.Kurul, disiplin müfettişleri tarafından yapılan başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde sonuçlandıracak. Kurul, ihlâlin niteliğine göre, uyarma, kınama, huzurda kınama, yazılı ya da görselmedya aracılığı ile kınama veya ihlâlin toplumdaki olumsuz etkilerini gidermeye yönelikolarak kişinin konferans vermesi veya sporcularla ilgili organizasyonlara katılması gibi sportif ve eğitici yaptırımlara karar verebilir. Gültekin Gencer 3 gün içinde kurula itiraz edip savunmasını gönderecek.
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Son Güncelleme: 04.03.2015 13:37
Anahtar Kelimeler:
KarşıyakaGüntekin GüncerEtik KurulAntalyaspor
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