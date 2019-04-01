 Gencer'e kınama 

TURUNCU yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Antalyaspor eski başkanlarından Gültekin Gencer, kulübümüzün ismini kullanarak Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i karalama amaçlı bir açıklama yapmıştır. Camia olarak Gültekin Gencer'e Aytemiz Alanyaspor'un da Süper Lig'de Antalya'nın bir takımı olduğunu hatırlatırız. Menderes Türel bugüne kadar Antalyaspor'a çocukluğundan bu tarafa verdiği destek aşikardır. Söz konusu Antalyaspor olunca her zaman elini taşın altına koymuştur. Aytemiz Alanyaspor'u da görev süresince hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Takımımızın PTT 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıktığı süreçte Antalyaspor'a verdiği şampiyonluk primini Aytemiz Alanyaspor'a da vermiştir. Alanya'nın ana caddelerindeki otopark gelirlerini de kulübümüze vermiştir. Zimbitlik Tesisleri'ndeki 2 sahadan birinin ışıklandırmasını yaptırmıştır. Kulübümüze 1 adet takım otobüsü kazandırmıştır. Birçok maçımıza gelerek destek olmuştur. Antalyaspor'a yaptığı tesislerinin aynısını Süper Lig'deki kulübümüz için de yapacaktır. 75 milyonluk devasa bir tesisi kulübümüze kazandırmak öyle herkesin cesaret edebileceği bir hizmet değildir. Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor camiasını karşı karşıya getirmek ve Menderes Türel'e sözde zarar vermek amacıyla hiçbir kısmı doğru olmayan bu açıklamayı yapan Gültekin Gencer'i kınıyoruz."

