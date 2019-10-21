Genç yüzücülerden büyük başarı
Mersin'de yapılan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Bölge Yüzme Yarışması'na katılan Alanyalı sporcular, turnuvadan başarıyla döndüler
ULUSAL Gelişim Projesi 11-12 Yaş Türkiye Bölge Yüzme Yarışması'na katılan Alanya Nil Spor Kulubü sporcularından Sena Erdem, Emre Karacan, Kaan Vahit Külahlı, Emir Bülent Karaman, Nisa Genç ve Ece Şenli, turnuvadan iyi derecelerle döndüler. Antranörler Nilüfer Kiriş ve Fadime Kaçar ile birlikte Alanya'yı en iyi şekilde temsil eden küçük sporcular, Alanya'ya çok sayıda madalya ile döndüler.
Sporculardan Emre Bülent Karaman, Nisa Genç ve Ece Şenli, turnuvada derecelerini geliştirip A barajını geçen isimler oldular.
İŞTE ELDE EDİLEN DERECELER
Sena Erdem
50 mt. sırt Bölge Birincisi
100 mt. sırt Bölge Birincisi
200 mt. sırt Bölge Birincisi
200 mt. karışık Bölge İkincisi
Emre Arıcan
50 mt. kurbağalama Bölge Üçüncüsü
100 mt. kurbağalama Bölge İkincisi
200 mt. kurbağalama Bölge Birincisi
50 mt. kelebek Bölge Beşincisi
Kaan Vahit Külahlı
100 mt. sırt Bölge İkincisi
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