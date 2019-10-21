Genç yüzücülerden büyük başarı

ULUSAL Gelişim Projesi 11-12 Yaş Türkiye Bölge Yüzme Yarışması'na katılan Alanya Nil Spor Kulubü sporcularından Sena Erdem, Emre Karacan, Kaan Vahit Külahlı, Emir Bülent Karaman, Nisa Genç ve Ece Şenli, turnuvadan iyi derecelerle döndüler. Antranörler Nilüfer Kiriş ve Fadime Kaçar ile birlikte Alanya'yı en iyi şekilde temsil eden küçük sporcular, Alanya'ya çok sayıda madalya ile döndüler.

Sporculardan Emre Bülent Karaman, Nisa Genç ve Ece Şenli, turnuvada derecelerini geliştirip A barajını geçen isimler oldular.

İŞTE ELDE EDİLEN DERECELER

Sena Erdem

50 mt. sırt Bölge Birincisi

100 mt. sırt Bölge Birincisi

200 mt. sırt Bölge Birincisi

200 mt. karışık Bölge İkincisi

Emre Arıcan

50 mt. kurbağalama Bölge Üçüncüsü

100 mt. kurbağalama Bölge İkincisi

200 mt. kurbağalama Bölge Birincisi

50 mt. kelebek Bölge Beşincisi

Kaan Vahit Külahlı

100 mt. sırt Bölge İkincisi