Genç yüzücüler yarıştı

Alanya'da Okullararası Gençler Grup Müsabakaları Yüzme Birinciliği yapıldı. Okul Sporları 2018-2019 faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Grup Müsabakaları Yüzme Birinciliği Alanya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi

Genç yüzücüler yarıştı
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90 okuldan 122 erkek, 93 kadın olmak üzere 215 sporcu iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Gençler, kadın-erkek kategorilerinde 50-100 metre serbest, 50-100 metre kurbağalama, 50-100 metre sırtüstü, 200 metre karışık, 50-100 metre kelebek, 6x50 metre serbest, 200 metre serbest, 4x50 metre karışık stillerde yarışmalar yapıldı. Dereceye giren sporcular federasyon yetkilileri tarafından ödüllendirildi.
 

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