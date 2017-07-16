Genç yetenek Ogün Aytaç Yavuz boşa çıktı!

TÜRKİYE kariyeri Boluspor ile başlayan fakat buradaki teknik heyet değişikliğiyle Tarsus İdmanyurdu'na giden genç orta saha oyuncusu, yeteneğiyle scoutların yakından takip ettiği isimler arasına girdi. Altyapısı Belçika olan 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusunu çok önceden bulan duayen yetenek avcısı Mahmut Alpaslan, "Maalesef Türkiye'deki futbol kültürü nedeniyle Ogün gibi gelecek vaat eden yetenekler gözdkaçıyoren . Ödemeleri zamanında yapılmadığı için serbest kaldı. Eğer Belçika'ya geri dönmezse Türkiye'de gittiği takıma katkı sağlar" diye konuştu.