Genç başkan Subaşı Şenol Güneş'e başarı diledi

MİLLİ takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli takımda görev alan Tolunay Kafkas hoca ile İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı arasında samimi sohbet geçti. Milli takıma başarılar dileyen Subaşı, Güneş ve Kafkas Kasımpaşa - Ankaragücü maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda protokolde izlediler.