Genç başkan Subaşı BJK Başkanı Çebi'yi kutladı

BEŞİKTAŞ Spor Kulübü Olağan üstü yapılan genel kurulunda 34'üncü başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetime İstanbul Gençlergücü'nün genç başkanı Özgür Subaşı hayırlı olsun dileklerini iletti. Subaşı yaptığı açıklamada: 'Kazanan Beşiktaş camiası olsun, Ahmet Nur Çebi başkanımızın her zaman yanındayız, zor şartlarda görevi devralan 34'üncü başkanımıza ve yönetimine başarılar dileriz.' ifadelerini kullandı.