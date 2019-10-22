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Genç başkan Subaşı BJK Başkanı Çebi'yi kutladı

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı Beşiktaş Olağan Üstü genel kurulunda başkan seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

SPOR 22.10.2019, 13:36
Genç başkan Subaşı BJK Başkanı Çebi'yi kutladı
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BEŞİKTAŞ Spor Kulübü Olağan üstü yapılan genel kurulunda 34'üncü başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetime İstanbul Gençlergücü'nün genç başkanı Özgür Subaşı hayırlı olsun dileklerini iletti. Subaşı yaptığı açıklamada: 'Kazanan Beşiktaş camiası olsun, Ahmet Nur Çebi başkanımızın her zaman yanındayız, zor şartlarda görevi devralan 34'üncü başkanımıza ve yönetimine başarılar dileriz.' ifadelerini kullandı.

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