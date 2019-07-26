Genç başkan Özgür Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan'dan çifte kutlama

İstanbul Gençlergücü spor 9 yılını kutlarken aynı zamanda Genç başkan Özgür Subaşı’nın 29 yaş günü Kulüp taraftarlarıyla ve sevenleriyle birlikte kutlandı

Genç başkan Özgür Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan'dan çifte kutlama
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SANATÇI aynı zamanda İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü 2'inci Başkanı olan Şebnem Ceyhan sürpriz yaparak Genç Başkan Özgür Subaşı’nın doğum gününü kutlayanlar arasındaydı. Başkan Özgür Subaşı sitemize yaptığı acıklamada şunları ifade etti; 'İstanbul Güngören Belediye Spor Kulübü camiasına teşekkür ederiz. Bu yıl İstanbul Gençlergücü Spor Kulübümüzün 9'uncu yılını kutladık. Doğum günüme denk gelmesi güzel bir tesadüf oldu. 2019-2020 Futbol sezonunda tüm takımlarımıza başarılar dilerim. İstanbul Gençlergücü Spor kulübümüzün yanında olan ve bize destek olan herkese teşekkür ederim dedi.'

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