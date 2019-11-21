Genç Başkan Özgür Subaşı Bünyamin Demir başkanı makamında ziyaret etti

GENÇ başkan Özgür Subaşı yaptığı açıklamada, 'Güngören Belediye Başkanımız sayın Dr. Mim. Bünyamin Demir'in Güngören'de bulunan amatör futbol kulüpleribe verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. Güngören'de bulunan 12 tane amatör spor kulübüyüz. İstanbul Gnçlergücü camiası olarak Bünyamin Demir başkanımıza teşekkür eder amatör futbola desteklerinin devamını dileriz.' dedi.