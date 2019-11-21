Genç Başkan Özgür Subaşı Bünyamin Demir başkanı makamında ziyaret etti
Genç başkan Özgür Subaşı Güngören Belediye Başkanı Dr. Mim. Bünyamin Demir'i makamında ziyaret ederek plaket takdim etti
SPOR 21.11.2019, 11:08
GENÇ başkan Özgür Subaşı yaptığı açıklamada, 'Güngören Belediye Başkanımız sayın Dr. Mim. Bünyamin Demir'in Güngören'de bulunan amatör futbol kulüpleribe verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. Güngören'de bulunan 12 tane amatör spor kulübüyüz. İstanbul Gnçlergücü camiası olarak Bünyamin Demir başkanımıza teşekkür eder amatör futbola desteklerinin devamını dileriz.' dedi.
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