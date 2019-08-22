Gelson Dala iddiası: Alanyaspor'da transfer bitmiyor!

PORTEKİZ'İN önde gelen yayın organlarından olan O Jogo'da yer alan habere göre; Alanyaspor, Sporting Lizbon forması giyen 23 yaşındaki Angolalı oyuncu Gelson Dala'yı kadrosuna katmak üzere.Gazetede yer alan haberde, turuncu yeşilliler genç futbolcu Gelson Dala'yı 3 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kadrosuna katacak. Portekiz Ligi ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gelson Dala'nın sözleşme fesih bedeli ise 60 milyon Euro. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 26 karşılaşmada 7 gol, 8 asist ile sezonu tamamlamıştı.