Gelenekleri yaşatacaklar

GELENEKSEL spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan ve 2017 yılında İstanbul'a taşınan uluslararası bir kurum olan Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun Genel Sekreteri Sami Serdar, Etnospor Direktörlerinden Ömer Sokur ile birlikte ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı ziyaret etti. Ziyarette, Etnospor Kültür Festivali'nin Alanya'da yapılmasına yönelik konularda istişarelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kalan, geleneksel sporların yaşatılmasını çok önemsediklerini vurgulayarak, etkinliklere ALKÜ olarak ev sahipliği yapabileceklerinin altını çizdi. Rektör Kalan, ziyaretlerinden dolayı Genel Sekreter Serdar'a teşekkür etti.

ETNOSPOR NEDİR?

Etnospor, günümüz spor oyunlarının artan bir şekilde sanayileştiği, kurumsallaştığı ve başarının tek bir gösterge olduğu bir zamanda geleneksel kültürlerin muhafaza edildiği, yerel kimliklere özgü çok sayıda elementi bünyesinde bulunduran spor aktivitelerinin genel bir tanımıdır. Etnosporlar, Aba Güreşi, Aşık Oyunları, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yabusame, Yağlı Güreş ve Yaya Okçuluğundan oluşmaktadır.