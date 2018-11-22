Geleceğin yıldızları

Aytemiz Alanyaspor'un U16 takımında forma giyen oyuncuları Alperen Soysal ve Serhat Eşsiz, U16 Milli Takımı ile önceki gün Moldova'ya karşı hazırlık maçında ilk 11'de görev aldılar

Geleceğin yıldızları
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YETENEKLERİ ile güzel bir maç çıkaran her iki genç oyuncu da, turuncu yeşilli camianın gururu oldu. Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "U16 Milli Takımımızın bugün Moldova U16 Takımı ile Kişinev'de oynadığı hazırlık maçında kulübümüzün U16 takımı sporcularından Alperen Soysal ve Serhat Eşsiz ilk 11'de forma giydi. Alperen Soysal, 1-0 geriye düşen millilerimizin 20'nci dakikadaki beraberlik golünü kaydederek 2'nci yarıda oyundan çıktı. Maça ilk 11'de başlayan diğer futbolcumuz Serhat Eşsiz ise 90 dakika mücadele etti. Millilerimiz sahadan 9-2 galip ayrıldı. Her iki oyuncumuzu da tebrik ediyoruz."

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